Для оцінки інцидента з Луценком СБУ бракує відеозапису аеропорту

Голова служби України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що наявність відеозапису аеропорту є основним аргументом для з’ясування причин та обставин інциденту делегації МВС України на чолі з Юрієм ЛУЦЕНКОМ в Німеччині.

Про це сьогодні В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Щоб вірити в інцидент або не вірити, треба мати об’єктивну інформацію, якої СБУ не має, і, я думаю, що більшість тих політиків, хто коментує (інцидент) не мають її. Хай покажуть запис відеокамери аеропорту, де він цей запис», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він запевнив, що СБУ жодним чином не проводить розслідування цього інциденту, оскільки відповідно до законодавства, спецслужба не має своїх працівників за кордоном і не має права працювати за кордоном.

В той же час В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив впевненість, що німецька сторона займе правову позицію і передасть в Україну «правові документи щодо того, як вони задокументували цей інцидент».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня закордонні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ України.