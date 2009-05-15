Ющенко вимагає від Тимошенко переписати газові контракти з РФ

15:05, 15 травня 2009
Право
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… вжити заходів в законному порядку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що уряд повинен невідкладно ініціювати перед російською стороною перегляд контрактів із газових питань.

Про це повідомляє прес-служба Президента, анонсуючи нараду за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ, заплановану на 18 травня 2009 р.

Зокрема, в повідомленні прес-служби В.ЮЩЕНКА йдеться: ”Позиція глави держави полягає в тому, що уряд повинен невідкладно ініціювати перед російською стороною перегляд контрактів із газових питань, сформувати відповідну делегацію, визначитися із завданнями на переговори цій делегації, вжити заходів для їх затвердження в установленому законодавством порядку”.

Як повідомляв УНІАН, на нараду запрошені прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. На ній, зокрема, планується обговорити ситуацію, що склалася на газовому ринку.

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