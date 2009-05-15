Дніпропетровськ подасть апеляцію на рішення виконкому УЄФА

Дніпропетровськ заявив про намір подати апеляцію на рішення Виконкому УЄФА щодо проведення Євро-2012.

Про це наголошується в офіційному зверненні виконкому Дніпропетровської міської ради від 14 травня до уряду і прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, переданій агентству УНІАН прес-службою міського голови Дніпропетровська.

«13 травня, згідно з ухвалою Виконкому УЄФА, Дніпропетровськ було виключено з переліку міст, які змагаються за право приймати матчі Євро-2012. Це рішення стало шокуючою несподіванкою для громадськості міста. Проте саме Дніпропетровськ зробив все можливе для того, щоб Україна стала країною, що приймає Євро-2012», - наголошується у зверненні.

У листі підкреслюється, що введення в Дніпропетровську у вересні 2008 року в експлуатацію стадіону «Дніпро-арена» стало одним із вагомих аргументів для прийняття остаточного рішення щодо України. При цьому Дніпропетровську не виділялось жодної копійки державних коштів ні на будівництво стадіону, ні на весь комплекс благоустрою навколо нього.

За оцінкою експертів УЄФА, Дніпропетровськ знаходиться у “зоні низьких ризиків” щодо транспортної інфраструктури та плану мобільності.

Спільно із Запорізькою міською радою було вирішено найскладніше питання щодо розміщення гостей та учасників чемпіонату, що відображено у технічному звіті УЄФА, де місто виключено із “червоної зони ризику”.

У зверненні підкреслюється, що місцева влада жодним чином не може вплинути на вирішення «єдиної проблеми» у підготовці до футбольного чемпіонату - аеропорту Дніпропетровська, оскільки об’єкт знаходиться у державній власності.

Дніпропетровський міськвиконком наголошує, що держава взяла на себе зобов’язання щодо підготовки міжнародного аеропорту Дніпропетровська.

Зокрема Державна цільова програма з підготовки до Євро-2012 передбачає 360 млн. грн. державних коштів. Замовником реконструкції аеропорту визначено Міністерство транспорту і зв’язку України.

У 2008 році роботи так і не розпочалися. На неодноразові офіційні та неофіційні звернення міської ради, обласної державної адміністрації, Федерації футболу України не було ніякої реакції.

«Ми вважаємо, що саме через зволікання з боку держави Дніпропетровськ втратив шанс приймати матчі Євро-2012», - йдеться у зверненні Дніпропетровського міськвиконкому до Кабінету міністрів.

У листі також зазначається: «Ми занепокоєні ситуацією, що склалася навколо Дніпропетровська. Чи не є це зволікання щодо підготовки документів по Дніпропетровському аеропорту ланцюгом спланованих дій? Хотіли б отримати відповіді на кілька важливих для нас запитань:

чому держава гарантувала по місту Львову не тільки державні замовлення, а й інвестиційні ризики, а по місту Дніпропетровську не гарантувала навіть власні повноваження?

хто від імені уряду підписав гарантії стосовно аеропорту Львова і чому таких гарантій не було надано щодо аеропорту Дніпропетровська?

хто з посадових осіб чи урядових організацій несе відповідальність і організовує роботу щодо підготовки аеропорту Дніпропетровська відповідно до вимог УЄФА?”.

“Враховуючи вищезазначене, залишаємо за собою право подати апеляцію на рішення Виконкому УЄФА, оскільки згідно з правилами, це дозволено робити протягом 20 діб з дня оголошення результатів. Чекаємо відповідь до 23 травня 2009 року”, йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначені Варшава, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів і Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ і Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться у майбутньому як основні або резервні, і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.