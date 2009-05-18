БЮТ та ПР просто хочуть переділити гральний бізнес?

Заборона грального бізнесу з наступним переглядом ліцензій призведе до перерозподілу ринку, вважає народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами Ю.КОСТЕНКА, «фактично йдеться про перерозподіл контролю над відповідним ринком між структурами, близькими до БЮТ та Партії регіонів, які провели через парламент криміналізовані варіанти законопроекту».

На думку Ю.КОСТЕНКА, «Україна мала піти шляхом деяких країн Європи та РФ, обмеживши розташування грального бізнесу здебільшого окремим географічним ареалом економічно депресивних зон, а не забороняючи його».

Водночас, за словами народного депутата, «законопроект УНП, який передбачав саме такі кроки, взагалі не розглядався у Верховній Раді». Він повідомив, що «проект УНП надавав уряду право на разове визначення декількох населених пунктів в Україні, де дозволялося розміщення гральних закладів, а також встановлював заборону на їхнє розміщення в Києві, Севастополі, обласних центрах та містах обласного підпорядкування».

Ю.КОСТЕНКО нагадав, що «УНП пропонувала розмістити гральний бізнес, наприклад у Щолкіно, де АЕС є недобудованою і у місцевого населення немає роботи».

На його думку, «перенесення грального бізнесу в окремі, чітко виділені державою місця дозволило б державі ефективно його контролювати, в той же час наповнюючи місцеві бюджети». Нині ж, вважає депутат, «гральний бізнес на 100% криміналізується, а держава втратить навіть ті 500 млн. гривень, які надходили до бюджету».

«Гральний бізнес є абсолютно неконтрольованим, оскільки дозвіл на його розташування надавали місцеві ради. Нині гральні автомати і казино облаштовуються поблизу міських та сільських шкіл, лікарень, приватних помешкань», - оцінив ситуацію лідер УНП. Таке враження, що «вся країна займається грою, - якщо не політичною, то на гральних автоматах», - наголосив Ю.КОСТЕНКО. На його думку, «обсяги розвитку грального бізнесу свідчать про високий рівень корупції в Україні, оскільки в цьому бізнесі традиційно «відмиваються» тіньові гроші».