В Україні частішають випадки безпідставної невиплати зарплат

З початку року у Києві порушено 37 кримінальних справ за фактами безпідставної невиплати громадянам заробітних плат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за актами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 70 посадових осіб та відшкодовано понад 100 млн. грн., у той час як за весь минулий рік порушено 46 кримінальних справ та відшкодовано 44,5 млн. грн.

Як приклад, прокуратурою столиці 28 квітня порушено кримінальну справу за фактом безпідставної невиплати зарплати стосовно керівника будівельної компанії, який, маючи борг перед працівниками в сумі більш як 4,5 млн. грн., наявні кошти спрямовував не на першочергові потреби.

Крім того, встановлено, що керівник комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління з утримання автомобільних шляхів та споруд на них» одного із районів столиці в порушення вимог трудового законодавства масово, з перевищенням встановленого терміну, направляв працівників у відпустки без збереження зарплати за відсутності на це згоди останніх, тим самим відсторонюючи їх від роботи. З огляду на виявлені прокуратурою порушення генеральному директору комунальної корпорації «Київавтодор» внесено подання.

Разом з цим, за останньою інформацію органів держаної статистики, починаючи з березня поточного року, намітилась тенденція до поступового зменшення суми заборгованості із зарплати, яка зменшилась на 12,8%, або на 23,2 млн. грн. і становила 158,4 млн. грн.

Крім того, органи прокуратури Дніпропетровщини з початку поточного року порушили 101 кримінальну справу за невиплату зарплати на підприємствах регіону. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. З них до суду направлено 78 кримінальних справ. Крім цього органи прокуратури регіону внесли близько 300 подань та приписів щодо повернення боргів із зарплати, за якими відшкодовано 71,2 млн. грн.

У 2009 р. заборгованість із заробітної плати в Дніпропетровській області зросла на 21 млн. грн. до 85,1 млн. грн. Із загальної суми 51,1 млн. грн. припадає на економічно активні підприємства, зокрема державні підприємства – 4,7 млн. грн.

Розповсюдженими є факти невиплати заробітної плати працівникам підприємств у Дніпропетровську, де заборгованість становить 40 млн. грн.