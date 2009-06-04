Нардепи розпорядилися перерахувати в Україні усіх свиней

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосувало 249 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цей закон визначає організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою одержання оперативної та надійної інформації про поголів’я тварин щодо статі, віку, породи та місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні.

Дія цього закону поширюється на юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять продаж, забій, утилізацію, надають послуги з штучного осіменіння та організовують виставки тварин.

Дія закону не поширюється на фізичних осіб, що займаються розведенням тварин та утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного походження.

При цьому забороняється реалізація і закупівля продуктів тваринного походження, отриманих від тварин, що не були ідентифіковані і зареєстровані відповідно до цього закону.

Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози. Законом визначено порядок ідентифікації та реєстрації тварин

Законом визначені повноваження Кабінету міністрів у сфері ідентифікації та реєстрації тварин.

Закон передбачає, що державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюють у межах своїх повноважень: орган державного управління, що здійснює функції адміністрації ветеринарної медицини України; Міністерство внутрішніх справ України; спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої влади у сфері охорони здоров’я; центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та їх органи на місцях.

Порушення законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідальність несуть особи, винні у:

невиконанні розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення фактів порушення у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;

створенні перешкод уповноваженій особі у здійсненні контролю і нагляду за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин.

Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 10 "Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин", яка набирає чинності з 1 вересня 2009 року.