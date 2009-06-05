За хабара затримано заступника декана Чернівецького університету

У Чернівецькій області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили заступника декана одного з факультетів Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, який вимагав одну тисячу доларів США хабара від студента зазначеного навчального закладу за перездачу іспитів попередньої сесії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, підозрюваного затримано під час отримання частини хабара в сумі 300 доларів США. Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).