Конституційний суд прийняв рішення, вигідне Черновецькому

Депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови, обрані на позачергових виборах, набувають повноважень відповідно на п’ятирічний та чотирирічний термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК, оприлюднюючи рішення КС за відповідним конституційним поданням Київської міської ради.

А.СТРИЖАК зазначив, що, аналізуючи положення Конституції та інших законодавчих актів, судді КС дійшли висновку, що законодавством не розрізняються терміни повноважень депутатів місцевих рад та сільських і селищних голів залежно від того, обрані вони на чергових чи позачергових виборах.

Таким чином, зазначив він, депутати місцевих рад та міські і сільські голови після позачергових виборів відносяться до новообраних органів місцевого самоврядування і на них поширюються норми закону стосовно термінів повноважень: для місцевих рад – п’ять років, а для міських, селищних, сільських голів – чотири роки.

А.СТРИЖАК також зауважив, що обов’язкова норма стосовно одночасного проведення виборів до парламенту та місцевих рад існувала у законодавстві до проведення позачергових парламентських виборів. Після них, зазначив він, законодавець вніс зміни і обов’язкове одночасне проведення виборів до Верховної Ради і місцевих рад було скасовано.

З іншого боку, за словами А.СТРИЖАКА, у разі, якщо місцеві органи влади обрані на позачергових виборах, а їхні повноваження триватимуть до кінця попередньо обраних місцевих рад, виникає питання про те, кого, таким чином, було покарано. Тобто, пояснив він, у разі дострокового припинення повноважень депутатами місцевих рад вони, таким чином, несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань. Разом з тим, новообрана місцева рада відповідає лише за свої дії, і відповідно, має працювати встановлений законом термін.

А.СТРИЖАК також додав, що Конституційній Суд під час розгляду цієї справи враховував принцип однакового підходу до діяльності представницьких органів усіх рівнів.