Президент планує проаналізувати стан фінансування урядом соцпрограм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує доручити Рахунковій палаті проаналізувати стан фінансування урядом соціальних програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на нараді з головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та головою Ради міністрів АР Крим.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні в державі прийнято багато соціальних програм, які не виконуються, принаймні в повному обсязі.

З огляду на це, він планує доручити Рахунковій палаті спільно з керівниками областей проаналізувати стан забезпечення фінансування з державного бюджету соціальної політики уряду за 5 місяців поточного року.