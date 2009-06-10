ВР заборонила перевірку ЗМІ під час президентської виборчої кампанії

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборчий період».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 361 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою уряду рекомендується вжити заходів щодо припинення перевірок відповідними службами органів виконавчої влади і державними установами ЗМІ на період проведення виборчої кампанії по виборах Президента України.

Також рекомендовано Державній податковій адміністрації відмінити графіки перевірок ЗМІ на період передвиборної кампанії по виборах Президента України.

Крім того, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано відмінити графіки перевірок телерадіоорганізацій на період передвиборчої кампанії.

Дана постанова вступає в дію з початком виборчої кампанії. В преамбулі постанови зазначено, що ці заходи необхідні для забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, на вільне вираження своїх поглядів та переконань, створення належних умов для творчої діяльності журналістів. А також на те, щоб усунути правові, адміністративні, економічні та організаційні перешкоди у висвітленні виборчої кампанії і для недопущення припинення діяльності ЗМІ інакше, як за рішенням їх засновників або суду.