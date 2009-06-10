На Херсонщині затримано 8 осіб, які скоїли потрійне вбивство

У Бериславському районі Херсонської області працівники міліції затримали вісьмох місцевих мешканців, віком від 20 до 36 років, які скоїли потрійне вбивство.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо з’ясовано, що затримані 8 червня нанесли смертельні тілесні ушкодження 22-річному безробітному односельцю під час сварки, що виникла на ґрунті неприязних відносин. Мимовільними свідками злочину стали двоє мешканців цього району (віком 24 та 25 років, робітники за наймом), яких зловмисники вивезли на околицю села Костирки зазначеного району і вбили дерев’яними палицями. Після цього тіла свідків вбивства вкинули до колодязя глибиною понад 50 метрів.