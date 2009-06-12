У Києві один офіціант зарізав іншого

В Оболонському районі Києва 11 червня на місці скоєння злочину працівники міліції затримали 31-річного громадянина Грузії, офіціанта одного зі столичних ресторанів.

Як повідомляє прес-служба МВС, з`ясовано, що він у приміщенні зазначеного закладу ножем убив 21-річного жителя Івано-Франківська, офіціанта цього ресторану, під час сварки на грунті ревнощів.