Українські прикордонники затримали футболіста московського “Динамо”

Українські прикордонники при спробі незаконно перетнути кордон затримали футболіста московського “Динамо”.

Як повідомили УНІАН у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, перед вихідними на Сумщині прикордонники затримали громадянина Сенегалу, футболіста ФК “Динамо” Москва. Чоловіка африканської зовнішності, що прийшов із Росії пішки, зупинили неподалік села Сопич Глухівського району.

24-річний громадянин Сенегалу майже два роки грав у футбольному клубі «Динамо” Москва у на півзахисті та нападі. Як він пояснив правоохоронцям, незабаром термін дії контракту мав закінчитися, і він вже підшукував нові контракти. Мабуть, зазначається у повідомленні, врахувавши, що Євро-2012 буде проходити в Україні, вирішив завчасно відвідати і нашу країну, але, вирушаючи у подорож, своєчасно не потурбувався про візу і пішов в обхід пункту пропуску.

За незаконне перетинання державного кордону України громадянина Сенегалу притягнуто до адміністративної відповідальності. Вирішуються питання про його передачу прикордонникам суміжної держави.