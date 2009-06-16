Ющенко заявив, що не підпише закон про утримання апарату ВР

Президент України Віктор Ющенко не підпише прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2009 р." і деякі інші закони України". Про він заявив під час робочої поїздки до Черкаської обл., повідомляє прес-служба глави держави. "Закон, який прийняла Верховна Рада, я підписувати не буду", - сказав Президент.

Він вважає, що 100 млн грн, які ВР додатково передбачила на власну діяльність (через відповідні зміни до державного бюджету 2009 р.), слід спрямувати на сферу охорони здоров`я, зокрема, на такі цілі, як лікування дітей від онкологічних захворювань, туберкульозу та інших тяжких хвороб.

Він висловив обурення тим, що ВР запропонувала у бюджетних змінах збільшення на 3,5 млн грн витрат на візити народних депутатів України за кордон. Він наголосив, що у зв`язку з фінансово-економічною кризою, у якій перебуває країна, скасував третину своїх візитів задля економії бюджетних коштів. Президент також не погодився з тим, що на здійснення законотворчої діяльності Верховна Рада передбачила збільшення видатків на 53,2 млн грн. "У процесі законотворчої діяльності Верховна Рада, очевидно, потребує нових фінансових можливостей, але, на моє глибоке переконання, не сьогодні", - вважає Президент.

Як відомо, прес-служба Президента розповсюдила коментар керівника Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Романа ЖУКОВСЬКОГО, в якому той висловив думку, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, швидше за все, підпише Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України».

Довідка УНІАН. 3 червня Верховна Рада України прийняла Закон ”Про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2009 рік” та деякі інші закони України”, що передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр.

Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року.

При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн.

Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі ”Будинок-музей Т.Г.Шевченка” – 22,5 млн. грн.

Але після того як закон був поданий на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові засоби від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити також на утримання свого апарату, збільшивши фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

Зокрема, фінансування законотворчої діяльності ВР збільшене на 58 млн. грн. – з 413 млн. грн. до 471 млн. грн., організаційного, інформаційно-аналітичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності ВР – на 7 млн. грн., з 157 млн. грн. до 164 млн. грн., візитів народних депутатів за кордон – на 3,5 млн. грн., з 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуговування діяльності ВР – на 23 млн. грн., з 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Крім того, фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління ВР збільшена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., висвітлення діяльності нардепів через ЗМІ і телебачення – на 3 млн. грн., з 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При цьому кошти на закупівлю інсуліну в обсяг 160 млн. грн. входять у загальнодержавні витрати Міністерства фінансів.