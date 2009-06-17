СБУ піймала суддю на хабарі

Працівники СБУ 15 червня викрили при отриманні хабара суддю Кіровського районного суду міста Донецька, яка вимагала 3 тис. дол. за перекваліфікацію кримінальної справи та умовно-дострокове звільнення від відбування покарання чоловіка, який притягувався до відповідальності за навмисне вбивство.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, суддю було затримано у власному кабінеті при отриманні частини хабара у сумі 1 тис. дол.