Ющенко підтримав закон про наругу над державними символами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до ст. 338 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за наругу над державними символами України».

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 4 червня.

Законом встановлюється кримінальна відповідальність за наругу над державним прапором України, державним гербом України, публічну наругу над державним гімном України у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Крім того, у Кримінальному кодексі залишається норма про те, що такі дії караються штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та арештом на строк до 6 місяців.

Також ухваленими змінами до кодексу передбачається покарання за наругу над символікою іноземних держав - позбавлення волі строком до двох років.