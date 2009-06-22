Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 33 засуджених.

Як повідомляє Служба з питань помилування, 22 червня 2009 року Президент України підписав Указ про помилування 33 засуджених. При цьому задоволено 76 клопотань громадян та народних депутатів України.

Серед помилуваних 4 жінки і 29 чоловіків. Із них - 15 молодого віку, 1 похилого віку, 6 інвалідів, 1 учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 1 учасник війни та інші.

Президентом України з початку 2009 року підписано 6 указів про помилування 286 осіб. Із них 149 засудженим основну міру покарання скорочено, 137 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнені.