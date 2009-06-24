Генпрокуратура опротестувала призначення в. о. міністра оборони

Генеральна прокуратура України внесла протест на рішення Кабінету міністрів про призначення першого заступника міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА в. о. міністра оборони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як пояснили в ГПУ, такі дії «суперечать закону України про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду Президент України за згодою Верховної Ради або Верховна Рада за згодою Президента України».

Як зазначили у прес-службі, у зв’язку з цим протестом В.ІВАЩЕНКО має призупинити виконання ним обов’язків міністра оборони до прийняття рішення по внесеному протесту. Якщо це не буде зроблено ним впродовж 10 днів, прокуратура залишає за собою право звернутися до суду для виконання свого протесту, сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада звільнила Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Того ж дня Кабінет міністрів на своєму екстреному засіданні призначив В.ІВАЩЕНКА, який обіймав посаду заступника міністра оборони, першим заступником міністра оборони України і поклав на нього виконання обов’язків міністра.

«Є закон про тимчасове виконання обов`язків посадових осіб. Стаття 1 говорить про те, що перший заступник міністра оборони здійснює повноваження міністра. Отже, виконувати обов`язки міністра буде В.ІВАЩЕНКО», - сказав тоді міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО.