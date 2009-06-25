Віруючі проти легалізації "чаклунських" професій

Представники різних релігійних конфесій Олександрії (Кіровоградська обл.) вважають внесення окультних спеціальностей – «ворожка» (КП5152), «хіромант» (КП5152) і «астролог» (КП5151) до Класифікатора професій України «безвідповідальним і таким, що суперечить Основному Закону держави, руйнує християнські цінності і тому є небезпечним для майбутніх поколінь».

Про це вони заявили вчора на громадських слуханнях на тему «Легалізація чаклунів», які відбулися в Олександрійській міській раді, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

"Важливою умовою, яка може стати запорукою успішної боротьби із окультизмом та супутніми йому соціально небезпечними хворобами України, є поєднання зусиль влади, громадськості та засобів масової інформації. Вважаємо своїм обов’язком заохочувати й підтримувати всі можливі зусилля для захисту людини, як Божого творіння і для передачі наступним поколінням такого світу, в якому вони зможуть безпечно жити», – йдеться у підсумковій резолюції слухань.

Після завершення публічних обговорень учасники прийняли відкрите звернення до Президента України, прем’єр-міністра та голови ВР України, а також резолюцію, під якою продовжують збирати підписи християн в інших регіонах України.

За словами учасників круглого столу, приймаючи звернення і резолюцію, вони керувалися інтересами молодого підростаючого покоління та питанням прищеплення дітям автентичної духовності, якою є християнська віра. Легалізація цих професій, зазначають вони у резолюції, загрожує здоров’ю нації в майбутньому.

Резолюцію підписали віруючі різних християнських конфесій Кіровоградщини. Загалом вони планують зібрати щонайменше 1 млн. підписів в усіх регіонах України.