Рахункова палата виявила нецільове використання коштів одного з Держфондів

Рахункова палата України заявляє про нецільове використання в 2007-2008 роках 951 млн. грн. Коштів Державного фонду охорони природного навколишнього середовища.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі Рахункової палати за результатами проведення аудиту повноти формування, ефективності управління і використання коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища.

«З понад 1 млрд. 373 млн. грн. асигнувань фонду (2007 рік – майже 579 млн. грн., 2008 рік – майже 795 млн. грн.) цільовий розподіл коштів у цей період був забезпечений лише щодо витрат Мінприроди в сумі понад 405 млн. грн., або 29% від його загального обсягу. Решта коштів – майже 951 млн. грн. направлені на покриття витрат бюджетних програм, фінансування яких проводилося за іншими джерелами надходжень», – сказано в прес-релізі.

При цьому в Рахунковій палаті зазначають, що розподіл коштів фонду здійснювало Міністерство фінансів, а не уряд, як це передбачено законодавством, а «Міністерство охорони навколишнього природного середовища не бере участі у прогнозуванні надходжень коштів від збору за забруднення, і фактично втратило управління коштами фонду».

«Як наслідок, результативні показники бюджетних програм, які виконувалися як Мінприроди, так і іншими головними розпорядниками коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, впродовж 2007-2008 років не виконані. Цілі бюджетного фінансування не досягнуті, а реалізовані заходи – неефективні», – зазначається у прес-релізі.