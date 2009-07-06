7 липня відбудеться засідання розширеної колегії Генпрокуратури

Завтра, 7 липня, о 8.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні розширеної колегії Генеральної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, захід відбудеться на виконання доручення Президента від 4 червня.

Головні теми колегії - дотримання законодавства у митній сфері, боротьба з корупцією зокрема в банківському секторі, протидія корупційним схемам на митному кордоні.

Участь у колегії візьмуть голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН, голова Державної митної служби Анатолій МАКАРЕНКО, голова Державного комітету фінансового моніторингу Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ, керівники регіональних управлінь СБУ та прокуратур.