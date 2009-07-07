Карпачова триматиме на контролі резонансну справу незаконно засудженої Зайцевої

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА тримає на контролі резонансну справу щодо захисту майнових та особистих прав ветерана війни Євдокії ОБОЛЕНСЬКИХ та її підопічних – малолітніх дітей незаконно засудженої Світлани Зайцевої.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого, “триває провадження Н.КАРПАЧОВОЇ у резонансній справі про захист прав малолітніх дітей незаконно засудженої 2001 року та померлої через п’ять років від отриманого у в’язниці туберкульозу 28-річної Світлани Зайцевої”.

Омбудсман звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА щодо захисту прав трьох осиротілих дітейї, які нині перебувають під опікою 78-річної прабабусі, ветерана Великої Вітчизняної війни Є.ОБОЛЕНСЬКИХ.

Керівництво Генпрокуратури повідомило про ретельну перевірку наведених у зверненні Уповноваженого з прав людини фактів на підставі особистої заяви на її ім’я Є.ОБОЛЕНСЬКИХ. Зокрема, йдеться про те, що левову частку належної жінці суми компенсації (понад 300 тис. грн.) за передчасну смерть С.Зайцевої забрав обманним шляхом її довірена особа Максим КАСЬЯНОВ, мотивуючи свій вчинок необхідністю «розрахуватися з засобами масової інформації та суддею».

Опікун написала заяву у прокуратуру Донецької області з вимогою притягти до кримінальної відповідальності М.КАСЬЯНОВА.

За фактом заволодіння представником Є.ОБОЛЕНСЬКИХ її коштами прокурор Макіївки Донецької області 4 червня 2009 року порушив стосовно М.КАСЬЯНОВА кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Видана раніше М.КАСЬЯНОВУ довіреність представляти в суді інтереси опікуна Є.ОБОЛЕНСЬКИХ офіційно відкликана.

Адвокат Є.ОБОЛЕНСЬКИХ порадив жінці не виходити з квартири і не відчиняти нікому двері, оскільки є реальна загроза її життю.

За інформацією Генеральної прокуратури України, кошти дітей-сиріт померлої С.Зайцевої перебувають на їхніх особистих рахунках в установах банку, витрачання грошей контролюється органами опіки та піклування. Крім того, з січня 2009 року Є.ОБОЛЕНСЬКИХ отримує щомісячну державну допомогу на дітей у розмірі 4, 2 тис. грн. Усі кошти витрачаються на потреби дітей-сиріт. Квартира, що належить їм на праві спільної часткової власності, відремонтована за рахунок місцевого бюджету. На переконання керівництва Генпрокуратури, діти мають усе необхідне для всебічного розвитку, охоплені навчанням та медичним забезпеченням.