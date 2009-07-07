Прокуратура наполягатиме на арешті заступника мера Бердянська Вадима ТИХОНОВА, затриманого на початку липня співробітниками Запорізького облуправління по боротьбі з організованою злочинністю за вимагання хабара в розмірі 80 тис. доларів США.

Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Запорізької області Євген ПРОЦЕНКО.

”Зараз заступник мера Бердянська знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання, як затриманий на 10 діб, надалі ми наполягатимемо на його арешті - обранні йому запобіжні на період досудового слідства заходи у вигляді арешту”, - заявив Є.ПРОЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, заступник мера Бердянська В.ТИХОНОВ був затриманий співробітниками Запорізького УБОЗ за вимагання 80 тис. доларів хабара за вирішення питання про видачу дозволу на демонтаж 2 об`єктів будівництва на Бердянській косі та отримання прав на 2 га землі, на яких ці об`єкти знаходяться.

Стосовно В.ТИХОНОВА було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України - ”Отримання хабара у великому розмірі, сполучене із вимаганням хабара”, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.