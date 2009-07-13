Контроль за достовірністю меддовідок абітурієнтів буде посилено

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров`я України посилюють контроль за достовірністю видачі медичних довідок абітурієнтам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, про це сказано у відомчому листі, який сьогодні було розіслано керівникам вищих навчальних закладів.

У документі МОН зобов`язує керівників навчальних закладів інформувати абітурієнтів, що у разі виявлення медичних довідок, що не відповідають встановленим вимогам, вони до участі в конкурсі не допускатимуться, а студенти відраховуватимуться на будь-якому етапі навчання.

Крім того, відомство здійснить посилений контроль прийому осіб, звільнених від проходження зовнішнього незалежного оцінювання у зв`язку із захворюваннями, а виявлені факти порушень будуть доведені до відома правоохоронних органів.

Також, у разі надання довідки лікувально-профілактичної установи, вузи зобов`язані перевірити факт проходження абітурієнтом зовнішнього незалежного оцінювання в базі даних Українського центру оцінювання якості освіти.

Міністерство освіти і науки також нагадує, що прийом таких осіб до навчальних закладів здійснюється з урахуванням відповідного загального наказу Міністерства освіти і науки і Міністерства охорони здоров`я “Про затвердження Переліку захворювань, які можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання”.