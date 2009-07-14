КС просять розтлумачити закон «Про судоустрій України»

До Конституційного Суду України сьогодні, 13 липня, надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону «Про судоустрій України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Також сьогодні Конституційний Суд отримав подання Старосамбірської міської ради щодо офіційного тлумачення положень статті 47 Конституції України, статті 29 Закону «Про планування і забудову територій», абзацу 5 пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 923» від 20 травня 2009 року, №534.

Згідно з Регламентом КС України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.