Бірсана призначено начальником УДО
15:20, 14 липня 2009Право
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Оприлюднено указ
На офіційному веб-сайті Президента України Віктора ЮЩЕНКА оприлюднено указ про призначення Олександра БІРСАНА начальником Управління державної охорони України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, в Управлінні державної охорони відбулося представлення нового начальника УДО О.БІРСАНА.
О.БІРСАНА призначено начальником Управління держохорони замість Валерія ГЕЛЕТЕЯ.
Раніше О.БІРСАН вже працював в УДО, а також керував Головним управлінням ”А” (”Альфа”) СБУ.
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