Бірсана призначено начальником УДО

Оприлюднено указ

На офіційному веб-сайті Президента України Віктора ЮЩЕНКА оприлюднено указ про призначення Олександра БІРСАНА начальником Управління державної охорони України. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, в Управлінні державної охорони відбулося представлення нового начальника УДО О.БІРСАНА. О.БІРСАНА призначено начальником Управління держохорони замість Валерія ГЕЛЕТЕЯ. Раніше О.БІРСАН вже працював в УДО, а також керував Головним управлінням ”А” (”Альфа”) СБУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter