ГПУ: факт отруєння Ющенка сумніву не підлягає

Оприлюднена головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України (ТСК) з питань розслідування обставин отруєння кандидата у Президента України Віктора ЮЩЕНКА Володимиром СІВКОВИЧЕМ інформація про начебто відсутність у слідства доказів, що отруєння було скоєно навмисно, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Генеральної прокуратури України.

У документі нагадується, що нещодавно головою ТСК ВР з розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА В.СІВКОВИЧЕМ була оприлюднена інформація про начебто відсутність у слідства доказів, що отруєння було скоєно навмисно, про численні порушення прав громадян з боку керівника слідчої групи Галини КЛИМОВИЧ, про фальсифікацію при розслідуванні цієї справи, про те, що Генпрокуратура не займається розслідуванням цієї справи та не сприяє роботі комісії.

Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена заявити, що вказана інформація грунтується суто на припущеннях та не відповідає дійсності, оскільки жоден із членів ТСК не володіє в повному обсязі матеріалами кримінальної справи. “У черговий раз змушені наголосити, що факт отруєння ЮЩЕНКА В. А. доведений слідчим шляхом, висновками експертиз із залученням міжнародних спеціалістів і вважається доконаним фактом, який сумніву не підлягає. Особи, які надають таку інформацію коментують її на власний розсуд, переслідують тим самим свої інтереси щодо формування громадської думки про хід розслідування цієї кримінальної справи та діяльності органів прокуратури України в цілому”, - наголошується у заяві.

У документі нагадується, що Генпрокуратурою за запитами ТСК було проведено відповідну перевірку, за результатами якої зловживань з боку працівників правоохоронних органів, порушень конституційних прав громадян при розслідуванні цієї кримінальної справи не встановлено.

“При провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і про провадження слідчих дій, зокрема допитів свідків, витребування певної інформації, слідчий приймає самостійно та несе відповідальність за їх законне і своєчасне проведення. У вказаній кримінальній справі всі дії проводяться за планом розслідування та в необхідному слідству обсязі”, - наголошує прес-служба Генпрокуратури.

Генеральна прокуратура вкотре просить громадян, політиків та осіб, які займають відповідальне посадове становище в державі, утримуватися від коментарів, заяв та дій, які заважають повному всебічному розслідуванню та встановленню об’єктивної істини у справі.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня голова ТСК ВР В.СІВКОВИЧ заявив, що комісія у вересні вимагатиме відставки Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генпрокурора, якщо не буде припинено порушення законодавства під час розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.

Він наголосив, що ТСК вимагає усунути слідчого Генпрокуратури Г.КЛИМОВИЧ від ведення справи, а також порушити проти неї кримінальну справу і взяти її під арешт, «бо її дії можна розцінити як загрозу національній безпеці України».

В.СІВКОВИЧ наголосив, що в справі про отруєння В.ЮЩЕНКА «суцільні фальсифікації, причому ними займаються всі підряд, починаючи від адміністрації Президента і закінчуючи співробітниками міліції й інших правоохоронних органів».