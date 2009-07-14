Команда Тимошенко після виборів проведе референдум щодо нової Конституції

Прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що одразу після президентських виборів її команда ініціюватиме проведення всеукраїнського референдуму щодо нової Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час урочистих зборів з нагоди 10-річчя ВО «Батьківщина».

«Перше, що ми зробимо, це зробимо те, що нам не вдалося у 2007 році, - це український референдум, який поставить одне питання – якою хоче бачити нашу країну народ – з президентською чи з парламентською формою правління», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо буде обрано президентську форму, то це означає, що не має бути прем’єр-міністра, і має бути єдина президентська команда, яка візьме на себе всю відповідальність. Якщо ж буде обрано парламентську, то має бути сильний прем’єр, сильна виконавча влада, сильне місцеве самоврядування, і тоді Президент матиме представницькі функції, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

«І ми проведемо цей референдум, і ми проведемо зміни до Конституції, які нами вистраждані, які написані нашою командою, і які по-справжньому реформують країну», - сказала вона.