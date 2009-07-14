ТСК ВР підтвердила фальсифікацію підпису щодо відчуження акцій «Інтеру»

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер» підтвердила встановлений експертизою факт фальсифікації підписів І.Плужникова на документах про відчуження акцій телеканалу «Інтер».

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив голова ТСК ВР Андрій ПОРТНОВ.

Він зауважив, що сьогодні нарешті відбулося перше засідання комісії, оскільки під час попередніх не було кворуму.

А.ПОРТНОВ зауважив, що ТСК також встановила, що матеріали експертиз у цій справі суперечать одна одній, заяви працівників Генеральної прокуратури не відображають реальні обставини справи.

Крім того, за його словами, під час засідання ТСК було підтверджено, що справа про банкрутство одного з найбільших акціонерів «Інтеру» - асоціації «Діловий світ» - сфальсифікована.

«Комісія в колегіальному складі ухвалила рішення запросити і допитати заступників генпрокурора ГОЛОМШУ, КОРНЯКОВУ, КУЗЬМІНА та працівників прокуратури, які в 2005 році розслідували справу про смерть депутата Плужнікова», - сказав він.

Крім того, за словами А.ПОРТНОВА, на засідання комісії будуть запрошені адвокати, які обслуговували І.Плужнікова, – КОННОВ та САЗАНОВСЬКИЙ, а також буде допитаний колишній помічник І.Плужнікова Денис КРАВЧЕНКО, який був керівником наглядової ради телеканалу «Інтер».

А.ПОРТНОВ також зауважив, що на засідання комісії будуть запрошені експерти науково-дослідного інституту судових експертиз, також ТСК звернеться до медичних органів для вивчення історії хвороби І.Плужникова.

За словами депутата, ТСК також ухвалила рішення вимагати від Генпрокуратури звернутися з позовом до суду щодо обставин фальсифікації справи про банкрутство найбільшого акціонера «Інтера» - асоціації «Діловий світ», яка володіла 51% акцій телеканалу.

Крім того, зауважив А.ПОРТНОВ, ТСК вимагатиме від Генпрокуратури негайно розслідувати обставини фальсифікацій підписів І.Плужникова.

Члени комісії підтримали близько 80 звернень голови ТСК до правоохоронних органів, органів прокуратури, центральних та місцевих органів влади щодо цієї справи, уповноважили А.ПОРТНОВА повідомити дані, які має комісія, засобам масової інформації та поінформувати про нові факти у справі суспільство, а також доручила А.ПОРТНОВУ визначити перелік осіб, які додатково будуть допитуватися, та перелік документів, які потрібно додатково запросити в органах влади.

Секретарем ТСК було обрано члена фракції НУ-НС Віктора ШЕМЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання І.Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер» була створена 19 травня за наполяганням фракції БЮТ.

Довідка УНІАН. Колишній власник ”Інтера” І.Плужников, який володів 71% акцій телеканалу, помер у червні 2005 року. Незабаром після цього його вдова продала 61% компанії нинішньому першому заступнику голови Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.

Ініціатор створення Тимчасової слідчої комісії щодо ”Інтера” депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО заявляв, що є дані про те, що передачу прав власності на телеканал здійснено незаконним шляхом.

У квітні цього року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляв, що у міліції не відкидають, що нотаріально засвідчену копію доручення на передачу права власності телеканалу ”Інтер” від імені І.Плужникова в частині його підпису й прізвища сфальсифіковано.