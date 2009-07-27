У Києві через патріарха Кирила вже встигли почубитися

Київ. 27 липня. УНІАН. Сьогодні вранці в Києві біля Українського дому виник конфлікт між представниками УНА-УНСО, які проводили акцію протесту проти візиту в Україну Патріарха Кирила, та представниками козацтва.

Як розповіли УНІАН в столичній міліції, останнім прийшлись не до вподоби гасла, з якими стояли активісти УНА-УНСО, і вони зробили спробу відібрати у них плакати.

Втім, працівники міліції не дали розгорітися конфлікту, відтіснивши козаків та унсовців по різні боки.

Внаслідок інциденту нікого затримано не було, оскільки, як зазначив співрозмовник агентства, конфлікт був незначний і не мав жодних серйозних наслідків.

Водночас, в київському главку зазначили, що на час перебування Патріарха Кирила в Києві охорону громадського порядку в місцях проведення молебнів почергово забезпечуватимуть 5,5 тис. співробітників міліції у тому числі резерв.