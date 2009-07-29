ПР, БЮТ і Наша Україна планують розширити права опозиції

У парламенті зареєстровано проект постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо прав парламентської опозиції у Верховній Раді)”.

Авторами проекту постанови є народні депутати України Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів), Владислав КАСЬКІВ, Роман КНЯЗЕВИЧ (“Наша Україна – Народна самооборона”), Андрій ШЕВЧЕНКО, Євген СУСЛОВ (БЮТ).

Проектом постанови передбачено, що опозиція має право один день протягом чергової сесії Верховної Ради формувати порядок денний пленарного засідання (“День опозиції”), питання якого включаються до порядку денного роботи парламенту без обговорення і голосування.

Крім того, передбачається, що парламентська опозиція матиме право на пленарному засіданні Верховної Ради один раз кожного місяця протягом чергової сесії зробити заяву тривалістю до 30 хвилин про ставлення парламентської опозиції до офіційного курсу парламентської більшості та Кабінету міністрів України, до діяльності Президента України, інших органів державної влади та їх посадових осіб.

Також проектом пропонується встановити, що парламентська опозиція на пленарному засіданні ВР матиме гарантоване право на виступ свого представника тривалістю 5 хвилин при розгляді будь-якого питання порядку денного.

Крім того, парламентська опозиція на пленарному засіданні парламенту матиме право на співдоповідь при розгляді ВР питань: про засади внутрішньої і зовнішньої політики України; про проект державного бюджету України та про стан його виконання; програму діяльності Кабінету міністрів України; про звіт Кабінету міністрів; про відповідальність Кабінету міністрів; про проект загальнодержавної програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; про висловлення недовіри генеральному прокурору України; про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; про щорічний звіт Рахункової палати України; про щорічний звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Також проектом постанови передбачається, що очолює опозиційний уряд голова, який призначається рішенням парламентської опозиції. Голова опозиційного уряду має право брати участь у засіданнях Кабміну. У разі участі голови опозиційного уряду в засіданні Кабміну, він має право на виступ тривалістю не менше п`ятнадцяти хвилин.