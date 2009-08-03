Президент вимагає від НБУ оперативної реакції

Київ. 3 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований ситуацією у банківській сфері та у своєму листі до голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА вимагає термінового реагування Національного банку на ряд нагальних проблем цього сектору.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, глава держави насамперед звернув увагу керівника НБУ на значне зростання загрози стабільності національної валюти.

Також, як констатував В.ЮЩЕНКО, несвоєчасне виконання банками своїх зобов`язань перед клієнтами перешкоджає належному функціонуванню банківської системи та стримує відновлення довіри до неї.

Президент окремо відзначив, що здійснення рекапіталізації банків, що зобов`язалися зробити її власними силами, відбувається вкрай повільно.

«Наголошую, що довіра громадян до гривні є підґрунтям для подолання кризи та відновлення економічного зростання», – зазначив глава держави.

Президент вимагає від голови НБУ негайно вжити заходів щодо ліквідації заборгованості банківської системи за платежами клієнтів (у першу чергу, за депозитами громадян), строк яких закінчився, а також платежів до бюджетів усіх рівнів.

Нацбанк має «вжити виключних заходів» для забезпечення додержання графіка капіталізації (у розрізі кожного банку), який був визначений за підсумками проведеного діагностичного обстеження цих банків, наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також Президент звернув увагу НБУ на той факт, що в умовах кризи банківська система починає втрачати роль головного рушія інвестицій у країні. «У зв`язку з цим виникає необхідність запровадження дієвих інструментів відновлення цієї ролі. Особливо наголошую на необхідності чіткої ув`язки обсягів рефінансування, в першу чергу довгострокового, з обсягом кредитних проектів банку», – зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що насамперед має бути забезпечена реалізація загальнодержавних інвестиційних проектів, зокрема об`єктів Євро-2012. Президент наголосив, що для цільового фінансування цих об`єктів було напрацьовано спеціальну схему залучення зацікавлених банків. «Вимагаю негайної реалізації цієї схеми», – зауважив В.ЮЩЕНКО.

«Прошу в тижневий строк затвердити на засіданні правління Національного банку України план заходів до кінця 2009 року щодо вирішення згаданих проблем, оприлюднити його та забезпечити щотижневе інформування мене та громадськості про його виконання», – йдеться у листі Президента.