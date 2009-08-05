КМДА просять відкоригувати проект про послуги таксі

Київське міське відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало Київській міськдержадміністрації привести зміст проекту рішення Київської міськради «Про встановлення правил надання послуг з перевезення пасажирів і їх багажу на таксі в місті Києві» у відповідність з вимогами конкурентного законодавства.

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМК.

Як встановило відділення, положення проекту передбачають створення комунального підприємства у сфері місцевого муніципального таксі, з яким перевізники обов`язково повинні укладати договори на перевезення пасажирів і їх багажу на таксі в Києві, що може призвести до обмеження конкуренції.