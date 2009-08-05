Колектори придумали для себе Кодекс етики: на честь не посягатимуть

Незалежна асоціація українських колекторних агентств (НАУКА) розробила і затвердила "Кодекс етики колектора".

Документ регулює діяльність колекторних агентств, що входять до складу асоціації, і визначає порядок роботи зі скаргами громадян на недобросовісні дії колекторних компаній, пише газета «Коммерсант-Украина» (№ 132 від 5 серпня).

Зокрема, кодекс зобов`язує членів асоціації зберігати в таємниці будь-яку інформацію, що надійшла від боржника. Окрім того, члени асоціації беруть на себе зобов`язання не використовувати методи стягнення боргу, які "можуть образити честь і гідність боржника", а також "безпідставно не тиснути на нього у разі неплатежу".

"Колектор зобов`язаний брати до уваги всю надану інформацію щодо причин неплатежу перед ухваленням рішення про необхідність примушення до сплати боргу", - йдеться в документі.

У разі порушення принципів, закладених в кодексі, діяльність відповідної колекторної компанії розглядатиметься на засіданні комісії НАУКА з етики, яка ухвалює рішення про виключення з асоціації. Передбачено також можливість оприлюднення методів, які використовують в роботі порушники кодексу.

Як повідомив видання президент НАУКА, генеральний директор колекторної компанії X-Point Роман КРИВОШЕЄВ, необхідність визначення єдиних правил поведінки колекторів спричинена збільшенням кількості компаній, що пропонують послуги із стягнення боргів. "Таких компаній стає все більше. Серед колекторів є й такі, що не гребують різними методами: наприклад, розсилають листи з погрозами, перевищують суму боргу, яку пред`явлено до погашення", – сказав Р.КРИВОШЕЄВ.

На думку директора "Фінансового агентства зі збирання платежів" Кирила ЦИПРИВУЗА, більшість учасників ринку самі зацікавлена в існуванні єдиних етичних правил. "Керівництво більшості компаній вважає, що цивілізовані умови і форми роботи допоможуть їм у розвитку", – говорить він.

Водночас представники фірм, що не входять в НАУКА, схиляються до того, що етичний кодекс не розв’яже всіх проблем у цій сфері, і єдиним виходом є законодавче врегулювання спірних питань.

Зокрема, директор агентства "Банківська безпека – аутсорсинг" Валерій ШЕРСТЮК вважає кодекс "передчасним і сирим", оскільки на сьогодні не існує законодавчого визначення терміну «колекторна діяльність», як і сфери її застосування. За словами юриста колекторної компанії "Корсар" Костянтина КОЛЕЙЧУКА, ухвалений кодекс не є обов`язковим для виконання, оскільки в ньому не прописано і не може бути прописано, які дії і порушення призводять до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Необхідно відзначити, що до складу Незалежної асоціації українських колекторних агентств входить дев`ять компаній, тоді як зареєстрованих колекторних компаній, за даними Асоціації колекторного бізнесу України, зараз понад 60.