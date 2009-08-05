У Макіївці здійснили замах на директора школи

У Макіївці Донецької області було здійснено замах на директора однієї із загальноосвітніх шкіл.

Як повідомив кореспонденту УНІАН в.о. керівника відділу зі зв`язків із громадськістю ГУ УМВС України у Донецькій області Владимир ПРИГОДА, замах на директора було здійснено на грунті особистих відносин. За його словами, правоохоронцям стало відомо, що раніше зловмисник «намагався залицятися» до цієї жінки і, мабуть, в результаті конфлікту, приїхавши до неї на роботу, «при з`ясуванні стосунків, завдав жінці удари ножем в груди і в шию». Потім, залишивши потерпілу в кабінеті в калюжі крові, чоловік вибіг з будівлі школи, сів у автомобіль і поїхав.

«Напевно, він перелякався, або Бог його знає, що. Але бачили, як він швидко вибіг зі школи, потім стрибнув у машину – «дев`ятку», і стрімголов понісся світ за очі», - розповів В.ПРИГОДА. Потім, за його словами, зловмисник потрапив у ДТП і загинув на місці: «Його машина врізалася в КамАЗ».

В.ПРИГОДА повідомив, що порушена кримінальна справа за фактом замаху на вбивство, але «оскільки чоловік загинув, такі справи після розслідування припиняються, оскільки немає кого звинувачувати».

Він також зазначив, що стан постраждалої жінки оцінюється як нормальний, “лікарі говорять, що жити буде, загрози життю немає”.