Кабмін сплатив $0,5 мільярдів суверенного боргу України

Уряд України сьогодні сплатив 0,5 млрд. дол. суверенного боргу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні уряд провів проплату 0,5 млрд. дол. суверенного боргу, скоротивши на 0,5 млрд. державний борг України», - сказала прем`єр.

Вона підкреслила, що таким чином Україна почала скорочувати держборг. «Це вже той випадок, коли ми скорочуємо зовнішні борги України, і далі будемо їх системно скорочувати у міру того, як Україна виходитиме з кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що 1,9 млрд. дол. з третього траншу кредиту МВФ будуть направлені на погашення зовнішніх боргів України.

«Транш становить 3,3 млрд., дол. З цих грошей абсолютно точно 1,9 млрд. дол. будуть направлені на погашення чергових, які наступають за графіком, зовнішніх суверенних боргів України, що, в принципі, повністю прибирає всі ризики щодо розрахунків за зовнішніми боргами», - сказала вона.

5 серпня виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявив, що 31 липня кошти третього траншу кредиту stand-by Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійшли в Україну.

Довідка УНІАН. Станом на 30 червня 2009 року державний і гарантований державою борг України становив 218,861 млрд. грн., або 28,683 млрд. дол.

31 липня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд прогнозує збільшення до кінця цього року рівня державного боргу з 30% до 36,6% ВВП.

У бюджеті на 2009 рік номінальний ВВП передбачений у розмірі 1,062 трлн. грн.