Як читати "Конституцію від Ющенка"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що політична нестабільність, яка останніми роками перманентно з`являється в українському політикумі, має бути подолана через внесення змін до Конституції.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі одеської ТРК «Глас».

«Протистояння, яке ми спостерігаємо, в тому числі останніми роками - це є втрата елементарних балансів між гілками влади», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що півтора роки тому ініціював створення Національної конституційної комісії, яка напрацювала оновлений текст Основного закону. Глава держави назвав його головні новації, зокрема - запровадження двопалатного парламенту, в якому будуть розведені політичні та адміністративні функції (призначення голів НБУ, ФДМ, СБУ, АМК тощо).

Також має бути змінено спосіб формування уряду, який стане виключно парламентським. При цьому право формувати уряд матиме політична сила, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах - і вона має зробити це протягом 10 днів. При цьому буде підвищено відповідальність уряду та політичних сил, які його формують: одночасно з призначенням прем`єр-міністра має бути затверджена програма діяльності нового Кабміну.

Одним з основних моментів оновленої Конституції, за словами Президента, є посилення місцевого самоврядування і делегування йому реальних повноважень.

В цілому, наголосив глава держави, стратегічним етапом конституційного оновлення є максимальне наближення влади до громадян і підтвердження закладеного в Конституцію принципу, відповідно до якого джерелом влади є народ.

Говорячи про процедуру внесення змін до Конституції, Президент наголосив: суспільство має зрозуміти - воно є першим, хто зацікавлений у цих змінах. «Українське суспільство повинно бути зацікавлене в тому, що ми говоримо про документ нашої стабільності завтра, а не чиєїсь стабільності. Мені б хотілося, щоб мою редакцію Конституції таким чином прочитали», - сказав В.ЮЩЕНКО.