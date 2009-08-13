Голова Верховного Суду розповів про свої доходи

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО задекларував за 2008 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 391980, 02 грн.

Відомості про доходи В.ОНОПЕНКА опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр” № 146 від 13 серпня.

Сукупний дохід членів сім’ї за 2008 рік становить 58333, 70 грн. Члени сім’ї мають внески до статутних фондів підприємств у розмірі 3058000 грн. У приватній власності сім’ї є садовий (дачний) будинок (житлова площа 41,8 кв. м, загальна площа 410,2 кв. м), збудований у 1989 р. на земельній ділянці розміром 0,53 га, та житловий будинок (житлова площа 194 кв. м, нежитлова − 369,1 кв. м), збудований у 2002 р. на земельній ділянці 0,15 га.

У 2008 році у приватній власності сім’ї було два автомобілі: Audi 2007 року випуску з об’ємом двигуна 4163 куб. см та Subaru Forester 2004 року випуску з об’ємом двигуна 2000 куб. см.