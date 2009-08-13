Парламентській коаліції пропонують об'єднатися проти Ратушняка

Парламентській коаліції доцільно дати оцінку діям мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА та розглянути питання щодо ініціативи оголошення дострокових виборів в Ужгороді, тим самим заявити про єдину позицію не сприйняття антисемітизму і ксенофобії.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві народних депутатів від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ольги ГЕРАСИМ’ЮК та Ірини ГЕРАЩЕНКО.

Депутати вважають, що поведінка С.РАТУШНЯКА підриває довіру громадськості не лише до мера Ужгорода як до представника місцевої влади, а й державної влади загалом. На думку представників НУ-НС, «С.РАТУШНЯК не має морального права керувати європейським містом, оскільки він своїми діями порушив Конституцію і Закони України, права і свободи громадян, що вже є підставою для дострокового припинення його повноважень, як мера міста відповідно до ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

О.ГЕРАСИМ’ЮК та І.ГЕРАЩЕНКО звернулися із депутатським запитом до Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням дати відповідну оцінку публічним заявам мера Ужгорода С.РАТУШНЯКА, які носять ознаки антисемітизму та розпалюють міжнаціональну ворожнечу. На думку представників НУ-НС, «неполіткоректна поведінка мера Ужгорода спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і нетерпимості».

“Інцидент, що стався в Ужгороді, спричинив негативний суспільний резонанс в державі і в світі. Вчинок С.РАТУШНЯКА завдав моральної шкоди Україні, як державі, яка засуджує будь-які прояви ксенофобії, і ретельно виконує свої міжнародні зобов’язання у забезпеченні прав людини”, - наголошують народні депутати.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді мер міста Сергій РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

7 серпня міліція порушила кримінальну справу за фактом інциденту за участю мера Ужгорода та активістки “Фронту змін”. Разом з тим 10 серпня прокуратура скасувала постанову про порушення кримінальної справи за фактом інциденту і порушила кримінальну справу проти С.РАТУШНЯКА.

”Прокуратура не погодилася з рішенням міської міліції, оскільки особа, котра вчинила хуліганські дії, відома - порушувати кримінальну справу необхідно безпосередньо проти неї. Тому прокурором області 10 серпня порушено кримінальну справу за ознаками ч.1.ст. 296 та ч.2 ст. 365 КК України проти конкретної особи – міського голови Ужгорода”, - повідомили у Генпрокуратурі, уточнивши, що досудове слідство у справі проводить прокуратура області.

12 серпня УНІАН у Генпрокуратурі повідомили, що щодо С.РАТУШНЯКА прокуратура Закарпатської області порушила ще одну кримінальну справу за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян в залежності від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України.