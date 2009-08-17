Приводом для звернення Медведєва стало прохання України відкликати кілька російських дипломатів

Приводом для звернення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА стало прохання української сторони відкликати кілька російських дипломатів.

Про це пише газета «Дзеркало тижня» (№ 30 (758) 15-21 серпня).

За даними видання, «поштовхом до зайняття офіційно-різкої позиції став не КИРИЛО і не МЕДВЕДЄВ, а ПУТІН і офіційне звернення Києва до Москви з проханням «без галасу і пилу», але оперативно завершити акредитацію в Україні російських дипломатів».

За інформацією «Дзеркала тижня», список представників російського дипломатичного корпусу «не обмежувався вже названими в пресі прізвищами старшого радника Посольства РФ ЛИСЕНКА і генконсула в Одесі ГРАЧОВА».

Газета нагадує, що в своїй відповіді Д.МЕДВЕДЄВУ В.ЮЩЕНКО згадав про те, що українська сторона тричі офіційно доводила до відома російських колег інформацію про неправомірні дії високопоставлених російських дипломатів. За даними видання, перші два спілкування відбувалося на рівні спецслужб - в СБУ запрошувався офіційний представник ФСБ в Україні. Після двох зустрічей, що не дали результату, - дипломатів Москва не відкликала - СБУ передала матеріали на двох дипломатів із ширшого списку в український МЗС, який і підготував відповідні ноти російському зовнішньополітичному відомству.

Українська сторона, за інформацією “Дзеркала тижня”, надала свідчення: агентурної діяльності; розгортання і фінансування антиукраїнських проектів; обговорення їх реалізації з народними депутатами; трансакції, які підтверджують переказ коштів антиукраїнски настроєним організаціям; спроби вирішення питань про закриття ряду кримінальних справ і тиску на правоохоронні органи України. Факти, що наводяться спецслужбами як докази порушення цими особами, як мінімум, дипломатичної етики, - відносилися до їх діяльності тільки в цього, 2009 року.

Газета пише, що, врахувавши «помилку Грузії, котра вибрала шумовий метод позбавлення від дуже цікавих і діяльних російських дипломатів, офіційний Київ вважав за оптимальне полюбовне вирішення питання, без гучних заяв про висилання, оголошень персон нон грата тощо».

Разом з тим, російська сторона була чітко проінформована про бажання Києва в найстисліші терміни позбутися присутності вказаних дипломатів шляхом припинення їх акредитації самою Москвою. Саме цей факт, на думку видання, викликав дуже роздратовану реакцію прем`єра Росії Володимира ПУТІНА, що продовжує тримати руку на пульсі діяльності близьких йому спецслужб. «Заява МЕДВЕДЄВА в емоційному плані - лише відлуння путінського роздратування», пише “Дзеркало тижня”.