У Житомирі 13-річний підліток підозрюється у вбивстві 9-річної дівчинки

У Житомирі затримано тринадцятирічного підлітка за підозрою у вбивстві дев’ятирічної дівчинки.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби УМВС України у Житомирській області Валерій ФІЛЬО, 22 серпня правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 9-літньої дівчинки 13-літнього жителя обласного центру.

В.ФІЛЬО також розповів, що 21 серпня пізно увечері із заявою про зникнення дитини у Богунський РОВД Житомира звернулася матір дівчинки. Дівчинка поїхала кататися на веломашині і не повернулася. До пошуків дівчинки задіяли працівників РОВД та оперативників обласного карного розшуку. Дитину шукали всю ніч, а вранці її тіло знайшли місцеві жителі у контейнері для сміття у рюкзаку.

Тоді ж затримали і тринадцятирічного підлітка, знайомого жертви. Після відповідного рішення суду його квартиру оглянули та знайшли там сліди вбивства, що дало підстави правоохоронцям затримати підозрюваного. "За попередніми даними, ймовірним мотивом убивства стала образа хлопця на дівчинку, однак усі подробиці з’ясує слідство",- уточнив В.ФІЛЬО.

Він також повідомив, що на хлопця чекає психіатрична експертиза. Наразі він перебуває у приймальнику-розподільнику для неповнолітніх.

За фактом убивства дитини порушено кримінальну справу. Оскільки на момент вбивства підліток не досяг повноліття, найбільше, що йому загрожує - це перебування у спецшколі для малолітніх злочинців.