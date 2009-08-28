Суд залишив без розгляду продовження арешту екс-судді Зварича

Апеляційний суд міста Києва залишив без розгляду подання старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України про продовження на 9 місяців утримання під вартою колишнього судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, який звинувачується у хабарництві в особливо великих розмірах.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні суддя Станіслав КРАВЧЕНКО ухвалив таке рішення у зв’язку з тим, що подання Генпрокуратури на продовження утримання під вартою ще на 9 місяців І.ЗВАРИЧА не було оформлено у відповідності до кримінально-процесуального законодавства – цей документ не був підписаний слідчим.

Як пояснив представник Генпрокуратури, це суто технічна помилка, а слідчий, який повинен був поставити підпис під поданням, зараз перебуває у відрядженні у Львові, а відтак після підготовки нового подання судове засідання за цим питанням буде проведене наступного тижня.

У свою чергу адвокат І.ЗВАРИЧА Руслана ЮХИМЕНКО назвала таку неналежну підготовку представників Генпрокуратури у такій важливій резонансній справі службовою недбалістю.

Представник І.ЗВАРИЧА у суді також оприлюднила клопотання свого підзахисного до суду.

У цьому клопотанні І.ЗВАРИЧ просить доставити його на судове засідання із львівського слідчого ізолятора до Києва, щоб він мав можливість особисто пояснити судді свою позицію про недоцільність його подальшого утримання під вартою.

«Прошу вас надати мені можливість хоча б раз брати безпосередню участь при вирішенні подання прокуратури, вислухати мене і надати мені можливість особисто пояснити недоцільність утримання мене під вартою. Адже вже більше двох місяців зі мною жодних слідчих дій не проводиться», - йдеться у клопотанні І.ЗВАРИЧА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.