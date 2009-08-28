СБУ викрила канал вивезення неповнолітніх до Москви

У Донецькій області співробітники Управління Служби безпеки України затримали громадянина Росії - організатора каналу незаконного вивезення неповнолітніх дівчат до Москви.

Як повідомили УНІАН у пресс-секторе Управління СБУ в Донецькій області, затриманий є жителем Москви і перебував у міжнародному розшуку.

У період з 2004 по 2007 рік він у змові з жителькою Горлівки Донецької області переправив за підробленими паспортами до столиці РФ з метою сексуальної експлуатації більш як 10 дівчат, більшість з яких були неповнолітніми.

Протиправна діяльність спільниці з Горлівки була припинена співробітниками СБУ в 2008 році. Рішенням суду вона була визнана винною у злочинах за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна операція щодо передачі людини) Кримінального кодексу України і засуджена до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Організатора днями було затримано співробітниками СБУ у взаємодії зі співробітниками Луганського прикордонного загону при спробі в`їхати на територію України.

За наявними даними, іноземець, незважаючи на вирок його спільниці, прибув до України з колишньою метою - підшукати дівчат для подальшого вивезення до російської столиці.

Рішенням суду щодо затриманого обрано запобіжний захід – утримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Ведеться слідство.