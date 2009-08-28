МВС хоче посилити відповідальності для нетверезих водіїв
від 15 тис. штрафу до 15 років тюрми
Міністерство внутрішніх справ України найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради проект змін щодо посилення відповідальності водіїв за керування автомобілем у нетверезому стані транспортним засобом, особливо якщо це призвело до тяжких наслідків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
«На початок сесії ВР ми плануємо внести проект змін про посилення відповідальності водіїв за керування у нетверезому стані, особливо якщо це призвело до смертельних наслідків. З моєї точки зору, якщо п’яний водій за кермом вбив людину, він має отримати максимальне покарання від 12 до 15 років. Таку пропозицію ми вносимо», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому міністр зауважив, що за керування автомобілем у нетверезому стані водій має сплатити штраф до 15 тис. грн. або бути позбавлений права на керування транспортним засобом.