АМК перевіряє держзакупівлі з організації харчування дітей-чорнобильців

Київське обласне відділення Антимонопольного комітету за дорученням виконувача обов’язків голови Антимонопольного комітету України Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА розпочало комплексне дослідження сфери закупівлі послуг з організації харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Антимонопольного комітету України.

Йдеться, зокрема, про виявлення антиконкурентних узгоджених дій з боку учасників торгів, замовником яких виступало Міністерство праці та соціальної політики.

“Наскільки дії учасників торгів із закупівлі послуг з організації харчування дітей-чорнобильців відповідають вимогам конкуренційного законодавства встановить перевірка. Проведення ґрунтовної перевірки ситуації із закупівлею цих послуг в закладах Київської області є продовженням системної роботи Антимонопольного комітету у наведенні порядку в сфері державних закупівель”, - зауважив О.МЕЛЬНИЧЕНКО. “І ціна питання нашої перевірки – це мільйони гривень державних коштів, які акумулюються на закупівлях послуг для десятків і навіть сотень таких закладів області як школи, гімназії, дитячі садочки тощо. Тому в цьому розслідування Комітет займає рішучу і наступальну позицію”, - наголосив в.о. голови Антимонопольного комітету України.