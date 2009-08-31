Прокуратура перевірить осередки організацій і партій на Одещині

Прокуратура міста Одеси розпочала перевірку інформації Управління молодіжної і сімейної політики Одеської міськради, яке раніше оприлюднило результати свого моніторингу організацій, діяльність яких «сприяє поширенню фашизму, расизму та ультранаціоналізму» в суспільстві.

За запитом заступника прокурора Одеси Петра ДЕНІСОВА, повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління, «цьому наглядовому органу передано пакет матеріалів, зібраних під час моніторингу. Вони можуть засвідчити, що таку діяльність ведуть 9 одеських організацій, зокрема, місцева структура «Слов`янської єдності», забороненої в Російській Федерації, «Соціал-націоналістична асамблея», «Українська націонал-трудова партія», «ЗУБР», «Дозор», «Патріот», партія «Родина», «Антифа», «Союз анархістів України».

У переданому прокуратурі пакеті - зразки розповсюджуваних агітматеріалів цих організацій, 120 сторінок публікацій друкованих ЗМІ, результати опитування населення, публічні виступи, зокрема відео матеріали, та інші документи.

За словами керівника Управління молодіжної і сімейної політики Андрія ЮСОВА, «аналогічний пакет матеріалів і документів направлено до прокуратури Одеської області».

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня лідери понад двадцяти облорганізацій партій і громадських організацій Одеського регіону адресували керівництву України і правоохоронних структур спільне звернення «у зв`язку із спровокованими кривавими зіткненнями і масовими безпорядками в облцентрі». Зокрема, громадськість Одеси «вкрай стурбована новими проявами насильства, спровокованими напередодні Дня незалежності України активістами створеної на гроші російських спецслужб партії «Родина».

Події, що мали місце 21 серпня, під час яких постраждали і звичайні громадяни, і співробітники міліції, акцентували автори документа, «стали прямим продовженням цілеспрямованої кампанії, що велася протягом кількох місяців, зі штучного створення в Одесі вогнища напруженості». Хоча жодних «об`єктивних причин для спалаху насильства, а також актів саботажу та інформаційного терору, розв`язаного на підконтрольному «Родині» телеканалі «АТВ» не було і немає, - акцентували підписанти звернення – лідери партії «Реформи і Порядок», УНП, «Наша Україна», Республіканської Християнської партії, Християнсько-демократичного союзу, Гільдії одеських підприємців, Асоціації працедавців у сфері торгівлі і громадського харчування «Фортеця», Одеської обласної асоціації працедавців Півдня України, Союзу громадських організацій «Злагода» та інших організацій.

«Проте, всупереч наявності неспростовних доказів особистої участі лідерів «Родини» у побитті політичних опонентів, застосуванні сили щодо співробітників СБУ, організації масових безпорядків і актів саботажу, розпалюванні міжнаціональної і міжконфесійної ворожнечі, вони залишаються на волі. Замість адекватної і принципової реакції на антидержавницькі злочини ми досі бачили лише спроби безпринципного загравання з насильниками і провокаторами з боку деяких високих посадовців», - підкреслювали автори документа.

Представники партій і громадських організацій Одеської області вимагають «рішучих дій з відновлення законності, захисту прав жителів Одеси і національної безпеки України. «Якщо Президент, прем`єр-міністр, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, глава Служби безпеки України не в силах боротися з подібними явищами, це означає, що в країні правді не залишився жодного дієздатного інституту влади», - сказано у спільному зверненні.