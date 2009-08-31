ФДМУ судитиметься з ”Укртелекомом”

Фонд державного майна України звернувся до Господарського суду Києва з позовом до ВАТ ”Укртелеком” щодо виплати дивідендів з державної частки за 2007 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, йдеться про виплату дивідендів у розмірі 74 млн. грн. Дату розгляду позову в суді поки не призначено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у власності держави перебуває пакет акцій ВАТ ”Укртелеком” у розмірі 92,79% статутного фонду.

Компанія «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого фіксованого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільного зв`язку (понад 220 тис. абонентів) і широкосмугового доступу в Інтернет (понад 550 тис. абонентів).

Дохід компанії в 2008 році становив 7,89 млрд. грн. (чистий дохід – 6,64 млрд. грн.). Збитки компанії в 2008 році перевищили 1,5 млрд. грн. і були пов`язані з перерахунком боргових зобов`язань компанії у валюті.