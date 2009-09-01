Продовжено утримання під вартою учасників бійки на ринку «Північний»

Суворовський районний суд Одеси продовжив ще на 10 діб термін утримання під вартою затриманих учасників безпорядків на ринку «Північний»: підприємця з ринку «Куяльник» Леоніда ЛАВРІКОВА, звинувачуваного у злісному хуліганстві і підпалі адміністративної будівлі, і трьох охоронців ринку, звинувачуваних у хуліганстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Центр громадських зв`язків УМВС в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня підприємці, що працюють на ринку «Північний», відмовилися платити орендну плату за торгові павільйони. Внаслідок конфлікту сталися бійки підприємців з охоронцями ринку, було підпалено робочий кабінет директора ринку. При цьому постраждали кілька осіб. Зокрема — один з інспекторів Суворовського районного відділу внутрішніх справ (у міліціонера пошкоджено ліве око, втрата зору становить 60%). Того самого дня група підприємців протягом шести годин блокувала одну з найбільш важливих міських магістралей – 6-смугову Миколаївську дорогу, що сполучає центр Одеси з 300-тисячним спальним житловим масивом Котовського.

Міліція порушила кілька кримінальних справ за фактами підпалу і хуліганства, було затримано 5 учасників безпорядків на ринку «Північний».

За даними місцевих ЗМІ, конфлікт на ринку триває протягом 9 місяців. Торгуючі там підприємці не згодні з діями адміністрації і високою орендною платою. У квітні регіональне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу за ознаками зловживання монопольним становищем з боку ТОВ «Ринок «Північний». За даними АМК, фірма «створила такі умови», що працюючі на ринку підприємці двічі сплачували за спожиту електроенергію. ТОВ було оштрафовано на 10 тис. грн. У травні адміністрація компанії зобов`язалася до жовтня повернути надмірно сплачені за електрику 375 тис. грн. Також було встановлено нову — зменшену на 18% — орендну плату за торговельні місця.

На ринку проходили масові акції протесту. У березні мер Едуард ГУРВІЦ розпорядився сформувати комісію щодо вивчення ситуації, яка має «ознаки гострого соціального конфлікту». Тодішній начальник міського управління розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів Рафаель МУРАДЯН заявив, що конфлікт на «Північному» виник через «бездарне» керівництво підприємством.

У червні Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва запевняв, що конфлікт на «Північному» вичерпано. Тим часом у липні на ринку стався інцидент, під час якого дівчина-підприємець отримала тілесні ушкодження. Вона постраждала, коли працюючі на «Північному» підприємці чинили опір заварюванню контейнерів, ініційованому новим директором. До них застосували газовий балончик, було пошкоджено їх майно. Крім того, підприємці стверджують, що керівник ринку погрожував автоматом Калашникова, а через застосування газу було госпіталізовано 6 осіб.