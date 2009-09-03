Чверть білбордів у Києві розміщено з порушенням законодавства

У Києві із 500 перевірених білбордів у чверті випадків виявлено порушення законів, повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури.

Перевірка щодо дотримання вимог чинного законодавства здійснена прокуратурою з огляду на збільшення кількості рекламоносіїв на вулицях столиці та надходження численних звернень громадян та народних депутатів України з цього приводу.

“Із понад 24 тис. таких об’єктів, розташованих у столиці, було перевірено близько 500. У чверті випадків виявлено порушення законів”, - йдеться у повідомленні.

Так, всупереч ст.16 Закону України „Про рекламу” 120 конструкцій було встановлено без дозволу Київської міської державної адміністрації. За внесеними документами прокурорського реагування на даний час знято рекламу з 83 таких об’єктів, частину носіїв демонтовано, а винних осіб органи контролю за благоустроєм притягнули до адміністративної відповідальності.

У порушення ст.14 Закону України „Про захист суспільної моралі” окремі суб’єкти господарювання розміщували зовнішню рекламу із зображеннями еротичного характеру. Після того, як Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі визнала еротичний характер реклами плитки ТОВ „Атем”, на виконання приписів прокуратури Києва розповсюдження цього зображення було припинено. Замовника зазначеної реклами оштрафовано.

Прокурорською перевіркою також було виявлено 90 випадків розповсюдження зовнішньої реклами із порушенням законодавства про мови. За приписом прокуратури столичним Головним управлінням у сфері захисту прав споживачів на винних суб’єктів господарювання накладено штрафи.

За документами прокурорського реагування, внесеними стосовно несвоєчасності та інших порушень при оплаті за розміщення реклами, до міського бюджету надійшло понад 1,5 млн. грн.

У зв’язку з тим, що Головне управління з питань реклами КМДА неналежно здійснювало контроль за додержанням законів у цій сфері, прокуратурою столиці внесено подання Київському міському голові.