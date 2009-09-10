Пенсіонер підпалив себе в банку, вимагаючи повернення депозиту

У Кіровограді в приміщенні філії одного з комерційних банків 63-річний чоловік підпалив себе, вимагаючи повернення депозиту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Пенсіонера з опіками доставлено до реанімаційного відділення обласної лікарні.

Як повідомили відвідувачі банку, перед тим як вчинити акт самоспалення, чоловік мав розмову з керівництвом філії банку. Він вимагав повернути кошти з депозитного внеску, термін дії якого закінчився близько місяця тому. Сума вкладу не розголошувалась, але мова йшла про значну суму.

У банку коментувати ситуацію відмовились.